Altın Fiyatları
1 saat önce
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 225,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.504,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 225,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.504,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|
|PERŞEMBE
|
|CUMA
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|225,70
|225,90
|225,00
|225,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.487,00
|1.508,00
|1.483,00
|1.504,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|206,00
|210,00
|205,00
|209,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.453,00
|1.473,00
|1.449,00
|1.469,00
|Yarım Ziynet
|727,00
|737,00
|725,00
|735,00
|Çeyrek Ziynet
|364,00
|369,00
|363,00
|368,00
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:02 Kaynak: AA
Altın Yeni Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Fiyatlar
Irak'ın Cezayir Maslahatgüzarı İstanbul'da Öldü
Ambulansa Yol Vermeyen Sürücü Hakkında Bakan Koca'dan Açıklama: Kabul Edilemez!
Sümela Manastırı'nın İlk Bölümü Hizmete Açılıyor