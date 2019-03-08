Son Dakika Haberleri: Altın Fiyatları

Altın Fiyatları

38 dakika önce

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 227,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.520,00 lira oldu.

Altın Fiyatları, System.String[]
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 227,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.520,00 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:


PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 224,50 224,70 227,50 227,70
Cumhuriyet Ata Lira 1.479,00 1.500,00 1.499,00 1.520,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 204,80 208,80 207,50 211,50
Lira(Tam) Ziynet 1.446,00 1.466,00 1.465,00 1.485,00
Yarım Ziynet 723,00 733,00 733,00 743,00
Çeyrek Ziynet 362,00 367,00 366,00 371,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:50 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın Alacaklar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları PKK'nın Kadın Yapılanmasına Darbe: 8 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

Yılbaşı Büyük İkramiyesini Kazanan Talihlinin Kaybı 3 Milyon Lira Trans Birey CHP'nin İlçe Yönetimine Girdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 13:28:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altın Fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]