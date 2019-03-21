Son Dakika Haberleri: Altın Fiyatları

Altın Fiyatları

1 saat önce

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 230,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.541,00 lira oldu.

Altın Fiyatları, System.String[]
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 230,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.541,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 230,00230,20230,70230,90
Cumhuriyet Ata Lira 1.516,001.537,001.520,001.541,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 209,80213,80210,40214,40
Lira(Tam) Ziynet 1.481,001.501,001.486,001.506,00
Yarım Ziynet 741,00751,00743,00753,00
Çeyrek Ziynet 370,00375,00371,00376,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:04 Kaynak: AA

İstanbul, Kapalıçarşı, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Halk Otobüsü Yayalara Çarptı! Çok Sayıda Yaralı Var İstanbul Hava Sahasında Göç Alarmı Verildi İlk Kez Hintli Bir Hava Yolu Şirketi İstanbul Uçuşlarına Başladı Binali Yıldırım'dan Görevi Bırakan Gökçek ve Topbaş'la İlgili Tek Cümlelik Yorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 14:41:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altın Fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]