Son Dakika Haberleri: Altın Fiyatları

Altın Fiyatları

1 saat önce

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 239,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.596,00 lira oldu.

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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 239,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.596,00 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 237,50 237,70 239,00 239,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.565,00 1.586,00 1.575,00 1.596,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 216,50 220,50 218,00 222,00
Lira(Tam) Ziynet 1.530,00 1.550,00 1.539,00 1.559,00
Yarım Ziynet 765,00 775,00 770,00 780,00
Çeyrek Ziynet 382,00 387,00 385,00 390,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:07 Kaynak: AA

İstanbul, Kapalıçarşı, Ekonomi
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