Son Dakika Haberleri: Altın Fiyatları

Altın Fiyatları

58 dakika önce

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 230,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.541,00 lira oldu.

Altın Fiyatları, System.String[]
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 230,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.541,00 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:


PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 230,80 231,00 230,60 230,80
Cumhuriyet Ata Lira 1.521,00 1.542,00 1.520,00 1.541,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 210,50 214,50 210,50 214,50
Lira(Tam) Ziynet 1.486,00 1.506,00 1.485,00 1.505,00
Yarım Ziynet 743,00 753,00 743,00 753,00
Çeyrek Ziynet 372,00 377,00 372,00 377,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:59 Kaynak: AA

İstanbul, Kapalıçarşı, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu'nun, İsmail Küçükkaya'ya Verdiği Cevap Sosyal Medyada Gündem Oldu Erdoğan'ın İmzasıyla Yayınlanan İlanda "İstanbul" Detayı Dikkat Çekti Turiste Tacizle Suçlanan Taksiciye "Hırsızlığa Teşebbüs" Suçundan 1 Yıl 4 Ay Hapis CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Seçim Gecesi Ne Yaptı, Kimlerle Görüştü? İşte yanıtı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 13:57:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altın Fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]