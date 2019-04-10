Altın Fiyatları
16 dakika önce
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 238,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.593,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:35 Kaynak: AA
'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 238,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.593,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|
|SALI
|
|ÇARŞAMBA
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|238,70
|238,90
|238,50
|238,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.573,00
|1.594,00
|1.572,00
|1.593,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|217,70
|221,70
|217,50
|221,50
|Lira(Tam) Ziynet
|1.537,00
|1.557,00
|1.536,00
|1.556,00
|Yarım Ziynet
|769,00
|779,00
|768,00
|778,00
|Çeyrek Ziynet
|384,00
|389,00
|384,00
|389,00
Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
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