Altın Fiyatları

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 238,80 239,00 239,50 239,70 Cumhuriyet Ata Lira 1.574,00 1.595,00 1.578,00 1.599,00 22 Ayar. Bilezik(Gr.) 218,00 222,00 218,50 222,50 Lira(Tam) Ziynet 1.538,00 1.558,00 1.542,00 1.562,00 Yarım Ziynet 769,00 779,00 771,00 781,00 Çeyrek Ziynet 384,00 389,00 385,00 390,00

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 239,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.599,00 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: