Altın fiyatları
2 saat önce
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 249,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.664,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:39 Kaynak: AA
'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 249,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.664,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|
|PAZARTESİ
|
|SALI
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|250,20
|250,40
|249,30
|249,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.648,00
|1.669,00
|1.643,00
|1.664,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|228,20
|232,20
|227,00
|231,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.611,00
|1.631,00
|1.605,00
|1.625,00
|Yarım Ziynet
|805,00
|815,00
|803,00
|813,00
|Çeyrek Ziynet
|403,00
|408,00
|401,00
|406,00
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