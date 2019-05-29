Altın fiyatları
1 saat önce
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 248,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.657,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:41 Kaynak: AA
'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 248,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.657,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|
|SALI
|
|ÇARŞAMBA
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|246,70
|246,90
|248,30
|248,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.626,00
|1.647,00
|1.636,00
|1.657,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|225,00
|229,00
|226,50
|230,50
|Lira(Tam) Ziynet
|1.589,00
|1.609,00
|1.599,00
|1.619,00
|Yarım Ziynet
|794,00
|804,00
|800,00
|810,00
|Çeyrek Ziynet
|397,00
|402,00
|400,00
|405,00
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