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Altın fiyatları

1 saat önce

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 248,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.657,00 lira oldu.

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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 248,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.657,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 246,70 246,90 248,30 248,50
Cumhuriyet Ata Lira 1.626,00 1.647,00 1.636,00 1.657,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 225,00 229,00 226,50 230,50
Lira(Tam) Ziynet 1.589,00 1.609,00 1.599,00 1.619,00
Yarım Ziynet 794,00 804,00 800,00 810,00
Çeyrek Ziynet 397,00 402,00 400,00 405,00
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:41 Kaynak: AA
İstanbul, Kapalıçarşı, Ekonomi
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