Altın fiyatları
15 dakika önce
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 245,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.636,00 lira oldu.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:41 Kaynak: AA
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 245,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.636,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|
|PERŞEMBE
|
|CUMA
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|244,00
|244,20
|245,00
|245,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.608,00
|1.629,00
|1.615,00
|1.636,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|222,50
|226,50
|223,00
|227,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.571,00
|1.591,00
|1.578,00
|1.598,00
|Yarım Ziynet
|786,00
|796,00
|789,00
|799,00
|Çeyrek Ziynet
|393,00
|398,00
|394,00
|399,00
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