Altın fiyatları
1 saat önce
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 252,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.685,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:50 Kaynak: AA
'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 252,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.685,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|
| CUMA
|
| PAZARTESİ
|
|
| Alış
|Satış
| Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın (Gr.)
|255,50
| 255,70
| 252,50
|252,70
|Cumhuriyet Ata Lira
| 1.684,00
| 1.705,00
|1.664,00
| 1.685,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
| 233,00
|237,00
| 230,25
| 234,25
|Lira(Tam) Ziynet
| 1.645,00
|1.665,00
| 1.626,00
| 1.646,00
|Yarım Ziynet
| 823,00
|833,00
| 813,00
| 823,00
|Çeyrek Ziynet
| 411,00
|416,00
| 407,00
| 412,00
Seçmen, "Ortak yayında hangi adayı daha başarılı buldunuz?" sorusuna cevap verdi
Ekrem İmamoğlu, ortak yayın öncesi karşılaşmada önünü ilikleyemedi
Saadet Partisi İstanbul Adayı Gökçınar: AK Partililer arayıp "yarıştan çekil" diyor
HDP, ortak yayını değerlendirdi: İstanbul seçmenini etkilemez