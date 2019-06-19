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Altın fiyatları

19 dakika önce

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 253,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.688,00 lira oldu.

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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 253,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.688,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 251,50 251,70 253,00 253,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.657,00 1.678,00 1.667,00 1.688,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 229,50 233,50 231,00 235,00
Lira(Tam) Ziynet 1.620,00 1.640,00 1.629,00 1.649,00
Yarım Ziynet 810,00 820,00 815,00 825,00
Çeyrek Ziynet 405,00 410,00 407,00 412,00
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:46 Kaynak: AA
İstanbul, Kapalıçarşı, Ekonomi
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