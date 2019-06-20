Altın fiyatları
1 saat önce
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 254,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.699,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:42 Kaynak: AA
'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 254,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.699,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|
|ÇARŞAMBA
|
|PERŞEMBE
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|251,80
|252,00
|254,70
|254,90
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.659,00
|1.680,00
|1.678,00
|1.699,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|229,50
|233,50
|232,00
|236,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.621,00
|1.641,00
|1.640,00
|1.660,00
|Yarım Ziynet
|811,00
|821,00
|820,00
|830,00
|Çeyrek Ziynet
|405,00
|410,00
|410,00
|415,00
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