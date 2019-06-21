Altın fiyatları
1 saat önce
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 259,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.731,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:44 Kaynak: AA
'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 259,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.731,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|
|PERŞEMBE
|
|CUMA
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|255,30
|255,50
|259,50
|259,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.682,00
|1.703,00
|1.710,00
|1.731,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|233,00
|237,00
|236,70
|240,70
|Lira(Tam) Ziynet
|1.644,00
|1.664,00
|1.671,00
|1.691,00
|Yarım Ziynet
|822,00
|832,00
|836,00
|846,00
|Çeyrek Ziynet
|411,00
|416,00
|418,00
|423,00
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