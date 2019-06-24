Altın fiyatları
1 saat önce
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 259,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.731,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:26 Kaynak: AA
'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 259,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.731,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|
|CUMA
|
|PAZARTESİ
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|261,60
|261,80
|259,40
|259,60
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.724,00
|1.745,00
|1.710,00
|1.731,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|238,60
|242,60
|237,00
|241,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.685,00
|1.705,00
|1.671,00
|1.691,00
|Yarım Ziynet
|842,00
|852,00
|819,00
|829,00
|Çeyrek Ziynet
|422,00
|427,00
|418,00
|423,00
Oyuncu Hasan Kaçan, "Yerim onun yanıdır" diyerek seçimlerde desteklediği siyasetçiyi duyurdu
Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı'dan 23 Haziran açıklaması
İBB'nin ikinci adamı kim olacak?
"Cumhurbaşkanı Erdoğan neden kaybetti? Ekrem İmamoğlu nasıl kazandı?"