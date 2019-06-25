Altın fiyatları
1 saat önce
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 267,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.781,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:41 Kaynak: AA
'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 267,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.781,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|
|PAZARTESİ
|
|SALI
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|263,20
|263,40
|267,00
|267,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.735,00
|1.756,00
|1.760,00
|1.781,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|240,00
|244,00
|244,00
|248,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.695,00
|1.715,00
|1.720,00
|1.740,00
|Yarım Ziynet
|848,00
|858,00
|860,00
|870,00
|Çeyrek Ziynet
|424,00
|429,00
|430,00
|435,00
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