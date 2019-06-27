Altın fiyatları
2 saat önce
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 260,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.735,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:42 Kaynak: AA
'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 260,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.735,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|
|ÇARŞAMBA
|
|PERŞEMBE
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|260,80
|261,00
|260,00
|260,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.719,00
|1.740,00
|1.714,00
|1.735,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|238,00
|242,00
|237,00
|241,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.680,00
|1.700,00
|1.675,00
|1.695,00
|Yarım Ziynet
|840,00
|850,00
|837,00
|847,00
|Çeyrek Ziynet
|420,00
|425,00
|419,00
|424,00
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