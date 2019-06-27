Son Dakika Haberleri: Altın fiyatları
Son Dakika Ekonomi Haber

Altın fiyatları

2 saat önce

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 260,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.735,00 lira oldu.

Altın fiyatları, System.String[]
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 260,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.735,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 260,80 261,00 260,00 260,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.719,00 1.740,00 1.714,00 1.735,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 238,00 242,00 237,00 241,00
Lira(Tam) Ziynet 1.680,00 1.700,00 1.675,00 1.695,00
Yarım Ziynet 840,00 850,00 837,00 847,00
Çeyrek Ziynet 420,00 425,00 419,00 424,00
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:42 Kaynak: AA
İstanbul, Kapalıçarşı, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



16 yaşındaki genç kızın sır ölümü! Dolabında bu resim bulundu HDP'den AK Parti'nin İSPARK iddiasına yanıt: Herhangi bir pazarlık yapmadık, bir beklentiye girmedik Meteoroloji'den ferahlatan uyarı: Sıcaklıklar düşecek, yağışlı hava geliyor Çok konuşulacak 23 Haziran iddiası: AK Parti İstanbul seçimi için getirdiği seçmenleri geri götürmedi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 14:51:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altın fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]