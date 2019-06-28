Son Dakika Haberleri: Altın fiyatları
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Altın fiyatları

21 dakika önce

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 262,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.748,00 lira oldu.

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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 262,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.748,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 260,20 260,40 262,00 262,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.715,00 1.736,00 1.727,00 1.748,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 237,00 241,00 239,00 243,00
Lira(Tam) Ziynet 1.676,00 1.696,00 1.719,00 1.739,00
Yarım Ziynet 838,00 848,00 844,00 854,00
Çeyrek Ziynet 419,00 424,00 422,00 427,00
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:46 Kaynak: AA
İstanbul, Kapalıçarşı, Ekonomi
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