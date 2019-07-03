Altın fiyatları
1 saat önce
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 258,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.725,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:23 Kaynak: AA
'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 258,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.725,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|
|SALI
|
|ÇARŞAMBA
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|253,30
|253,50
|258,60
|258,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.669,00
|1.690,00
|1.704,00
|1.725,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|231,00
|235,00
|236,00
|240,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.631,00
|1.651,00
|1.665,00
|1.685,00
|Yarım Ziynet
|816,00
|826,00
|833,00
|843,00
|Çeyrek Ziynet
|408,00
|413,00
|416,00
|421,00
Gram altın 258, çeyrek altın 421 lira
İmamoğlu, odasında dua ettikleri fotoğrafla ilgili ilk kez konuştu: Laikliğe aykırı değil
Galatasaray, PSG ile görüşen Herrera'yı İstanbul'a getiriyor
Boğaz'ın incisi Tarihi Kuleli Yalısı 190 milyon liraya satışa çıkarıldı