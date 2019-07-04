Altın fiyatları
1 saat önce
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 254,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.695,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:29 Kaynak: AA
'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 254,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.695,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|
|ÇARŞAMBA
|
|PERŞEMBE
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|256,00
|256,20
|254,00
|254,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.687,00
|1.708,00
|1.674,00
|1.695,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|233,50
|237,50
|232,00
|236,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.649,00
|1.669,00
|1.636,00
|1.656,00
|Yarım Ziynet
|824,00
|834,00
|817,00
|827,00
|Çeyrek Ziynet
|412,00
|417,00
|409,00
|414,00
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Ayvalık'ta 1000 yıllık batıktan kalanlar büyük ilgi görüyor
Ekrem İmamoğlu, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ağırladı: Belediyemizin bir inanç masası olacak
Sahlep soğanı toplayan 3 kişiye 204 bin TL para cezası verildi