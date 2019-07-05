Altın fiyatları
1 saat önce
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 256,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.707,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:41 Kaynak: AA
'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 256,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.707,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|
|PERŞEMBE
|
|CUMA
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|254,40
|254,60
|255,80
|256,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.676,00
|1.697,00
|1.686,00
|1.707,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|232,00
|236,00
|233,30
|237,30
|Lira(Tam) Ziynet
|1.638,00
|1.658,00
|1.647,00
|1.667,00
|Yarım Ziynet
|819,00
|829,00
|824,00
|834,00
|Çeyrek Ziynet
|410,00
|415,00
|412,00
|417,00
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