Altın fiyatları
59 dakika önce
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 259,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.728,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:47 Kaynak: AA
'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 259,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.728,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|
|CUMA
|
|PAZARTESİ
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|252,00
|252,20
|259,00
|259,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.661,00
|1.682,00
|1.707,00
|1.728,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|230,00
|234,00
|236,20
|240,20
|Lira(Tam) Ziynet
|1.623,00
|1.643,00
|1.668,00
|1.688,00
|Yarım Ziynet
|812,00
|822,00
|834,00
|844,00
|Çeyrek Ziynet
|406,00
|411,00
|417,00
|422,00
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