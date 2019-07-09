Altın fiyatları
1 saat önce
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 256,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.707,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:35 Kaynak: AA
'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 256,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.707,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|
|PAZARTESİ
|
|SALI
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|257,60
|257,80
|255,80
|256,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.698,00
|1.719,00
|1.686,00
|1.707,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|235,00
|239,00
|233,00
|237,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.659,00
|1.679,00
|1.647,00
|1.667,00
|Yarım Ziynet
|830,00
|840,00
|824,00
|834,00
|Çeyrek Ziynet
|415,00
|420,00
|412,00
|417,00
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