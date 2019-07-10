Altın fiyatları
2 saat önce
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 257,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.718,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:45 Kaynak: AA
'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 257,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.718,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|
|SALI
|
|ÇARŞAMBA
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|256,00
|256,20
|257,50
|257,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.687,00
|1.708,00
|1.697,00
|1.718,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|233,00
|237,00
|235,00
|239,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.648,00
|1.668,00
|1.658,00
|1.678,00
|Yarım Ziynet
|824,00
|834,00
|829,00
|839,00
|Çeyrek Ziynet
|412,00
|417,00
|415,00
|420,00
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