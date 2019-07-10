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Altın fiyatları

2 saat önce

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 257,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.718,00 lira oldu.

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Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 257,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.718,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 256,00 256,20 257,50 257,70
Cumhuriyet Ata Lira 1.687,00 1.708,00 1.697,00 1.718,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 233,00 237,00 235,00 239,00
Lira(Tam) Ziynet 1.648,00 1.668,00 1.658,00 1.678,00
Yarım Ziynet 824,00 834,00 829,00 839,00
Çeyrek Ziynet 412,00 417,00 415,00 420,00
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:45 Kaynak: AA
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