Son Dakika Haberleri: Altın fiyatları
Son Dakika Ekonomi Haber

Altın fiyatları

3 saat önce

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 260,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.738,00 lira oldu.

Altın fiyatları, System.String[]
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 260,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.738,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE
AlışSatış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 258,20258,40 260,50260,70
Cumhuriyet Ata Lira 1.702,001.723,00 1.717,001.738,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 235,50239,50 237,50241,50
Lira(Tam) Ziynet 1.663,001.683,00 1.678,001.698,00
Yarım Ziynet 832,00842,00 839,00 849,00
Çeyrek Ziynet 416,00421,00
 420,00 425,00
Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Küçük çocuklara hırsızlık yaptıran kadını "şizofrenim" bahanesi de kurtaramadı Havalimanı personeline "temas yok" deyip hakaret eden yolcu için istenen ceza belli oldu Yargıtay Başsavcılığı'ndan, Cumhuriyet'in eski yönetici ve yazarlarına beraat talebi Ekrem İmamoğlu: Böyle bir yere çocuğum, eşim girmez

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 16:05:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altın fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]