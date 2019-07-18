Altın fiyatları
3 saat önce
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 260,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.738,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:52 Kaynak: AA
'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 260,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.738,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|
|ÇARŞAMBA
|
|PERŞEMBE
|
|
| Alış
|Satış
| Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
| 258,20
|258,40
| 260,50
|260,70
|Cumhuriyet Ata Lira
| 1.702,00
|1.723,00
| 1.717,00
|1.738,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
| 235,50
|239,50
| 237,50
|241,50
|Lira(Tam) Ziynet
| 1.663,00
|1.683,00
| 1.678,00
|1.698,00
|Yarım Ziynet
| 832,00
|842,00
| 839,00
| 849,00
|Çeyrek Ziynet
| 416,00
|421,00
| 420,00
| 425,00
Küçük çocuklara hırsızlık yaptıran kadını "şizofrenim" bahanesi de kurtaramadı Havalimanı personeline "temas yok" deyip hakaret eden yolcu için istenen ceza belli oldu Yargıtay Başsavcılığı'ndan, Cumhuriyet'in eski yönetici ve yazarlarına beraat talebi Ekrem İmamoğlu: Böyle bir yere çocuğum, eşim girmez