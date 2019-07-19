PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 259,60 259,80 261,00 261,20 Cumhuriyet Ata Lira 1.711,00 1.732,00 1.720,00 1.741,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 236,75 240,75 238,00 242,00 Lira(Tam) Ziynet 1.672,00 1.692,00 1.681,00 1.701,00 Yarım Ziynet 836,00 846,00 840,00 850,00 Çeyrek Ziynet 418,00 423,00 420,00 425,00

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 261,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.741,00 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: