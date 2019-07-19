Son Dakika Haberleri: Altın fiyatları
Son Dakika Ekonomi Haber

Altın fiyatları

12 dakika önce

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 261,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.741,00 lira oldu.

Altın fiyatları, System.String[]
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 261,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.741,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA
AlışSatış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 259,60259,80 261,00 261,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.711,00 1.732,00 1.720,00 1.741,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 236,75 240,75 238,00 242,00
Lira(Tam) Ziynet 1.672,00 1.692,00 1.681,00 1.701,00
Yarım Ziynet 836,00846,00 840,00 850,00
Çeyrek Ziynet 418,00423,00 420,00 425,00
Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyanın en iyi 10 otelinden biri İstanbul'da Altının ons fiyatı son 6 yılın en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar Mayolu görüntülenen oyuncu Eda Ece, kilolu çıktığını söyleyerek isyan etti ABD'de Türkiye'ye yaptırım uygulanması için karar tasarısı hazırlandığı iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 13:04:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altın fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]