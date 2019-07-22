Altın fiyatları
56 dakika önce
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 260,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.737,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:46 Kaynak: AA
'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 260,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.737,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|
| CUMA
|
| PAZARTESİ
|
|
| Alış
| Satış
| Alış
| Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
| 261,30
|261,50
| 260,40
|260,60
|Cumhuriyet Ata Lira
| 1.722,00
|1.743,00
| 1.716,00
|1.737,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
| 238,30
|242,30
| 237,50
|241,50
|Lira(Tam) Ziynet
| 1.683,00
| 1.703,00
| 1.677,00
|1.697,00
|Yarım Ziynet
| 841,00
| 851,00
| 838,00
| 848,00
|Çeyrek Ziynet
| 421,00
| 426,00
| 419,00
| 424,00
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