Altın fiyatları
1 saat önce
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 259,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.728,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:47 Kaynak: AA
'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 259,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.728,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|
| PAZARTESİ
|
|SALI
|
|
| Alış
| Satış
| Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|260,60
|260,80
| 259,00
|259,20
|Cumhuriyet Ata Lira
| 1.717,00
|1.738,00
| 1.707,00
|1.728,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
| 238,00
|242,00
| 236,00
|240,00
|Lira(Tam) Ziynet
| 1.678,00
| 1.698,00
| 1.668,00
|1.688,00
|Yarım Ziynet
| 839,00
|849,00
| 834,00
| 844,00
|Çeyrek Ziynet
| 420,00
|425,00
| 417,00
| 422,00
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