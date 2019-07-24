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Altın fiyatları

7 dakika önce

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 262,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.751,00 lira oldu.

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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 262,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.751,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
AlışSatış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 260,30 260,50 262,50 262,70
Cumhuriyet Ata Lira 1.715,00 1.736,00 1.730,00 1.751,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 237,00 241,00 240,00 244,00
Lira(Tam) Ziynet 1.676,00 1.696,00 1.691,00 1.711,00
Yarım Ziynet 838,00848,00 845,00 855,00
Çeyrek Ziynet 419,00424,00
 423,00 428,00
Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:47 Kaynak: AA
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