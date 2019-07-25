Altın fiyatları
1 saat önce
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 262,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.748,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:53 Kaynak: AA
'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 262,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.748,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|
| ÇARŞAMBA
|
| PERŞEMBE
|
|
| Alış
| Satış
| Alış
| Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
| 262,00
|262,20
| 262,00
|262,20
|Cumhuriyet Ata Lira
| 1.727,00
|1.748,00
| 1.727,00
|1.748,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
| 239,00
|244,00
| 239,00
|244,00
|Lira(Tam) Ziynet
| 1.687,00
|1.707,00
| 1.687,00
| 1.707,00
|Yarım Ziynet
| 844,00
|854,00
| 844,00
| 854,00
|Çeyrek Ziynet
| 422,00
|427,00
| 422,00
| 427,00
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