Altın fiyatları
3 saat önce
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 260,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.739,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:44 Kaynak: AA
'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 260,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.739,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|
|PAZARTESİ
|
|SALI
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|260,80
|261,00
|260,70
|260,90
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.719,00
|1.740,00
|1.718,00
|1.739,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|238,00
|242,00
|238,00
|242,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.680,00
|1.700,00
|1.679,00
|1.699,00
|Yarım Ziynet
|840,00
|850,00
|840,00
|850,00
|Çeyrek Ziynet
|420,00
|425,00
|420,00
|425,00
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