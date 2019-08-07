Altın fiyatları
1 saat önce
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 262,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.752,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:45 Kaynak: AA
'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 262,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.752,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|
|SALI
|
|ÇARŞAMBA
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|260,60
|260,80
|262,60
|262,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.717,00
|1.738,00
|1.731,00
|1.752,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|238,00
|242,00
|240,00
|244,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.678,00
|1.698,00
|1.691,00
|1.711,00
|Yarım Ziynet
|839,00
|849,00
|846,00
|856,00
|Çeyrek Ziynet
|420,00
|425,00
|423,00
|428,00
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