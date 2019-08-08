Altın fiyatları
2 saat önce
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 264,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.763,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:48 Kaynak: AA
'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 264,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.763,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|
|ÇARŞAMBA
|
|PERŞEMBE
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|265,00
|265,20
|264,30
|264,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.746,00
|1.767,00
|1.742,00
|1.763,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|242,00
|246,00
|241,00
|245,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.706,00
|1.726,00
|1.702,00
|1.722,00
|Yarım Ziynet
|853,00
|863,00
|851,00
|861,00
|Çeyrek Ziynet
|427,00
|432,00
|426,00
|431,00
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