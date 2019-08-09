Son Dakika Haberleri: Altın fiyatları
Son Dakika Ekonomi Haber

Altın fiyatları

22 dakika önce

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 266,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.774,000 lira oldu.

Altın fiyatları, System.String[]
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 266,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.774,000 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 262,50 262,70 266,00 266,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.730,00 1.751,00 1.753,00 1.774,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 239,50 243,50 242,50 246,50
Lira(Tam) Ziynet 1.691,00 1.711,00 1.713,00 1.733,00
Yarım Ziynet 845,00 855,00 857,00 867,00
Çeyrek Ziynet 423,00 428,00 428,00 433,00
Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alman askeri Türkiye'de gözaltına alındı
Zanka'dan takımına Fenerbahçe resti: Göndermezseniz oynamam Altın fiyatları uçuşa geçti! İşte güncel rakamlar Süper Loto 25 milyon lira devretti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 13:08:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altın fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]