Son Dakika Haberleri: Altın fiyatları
Son Dakika Ekonomi Haber

Altın fiyatları

1 saat önce

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 273,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.821,00 lira oldu.

Altın fiyatları, System.String[]
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 273,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.821,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 264,70 264,90 273,10 273,30
Cumhuriyet Ata Lira 1.744,00 1.765,00 1.800,00 1.821,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 241,50 245,50 249,00 253,00
Lira(Tam) Ziynet 1.705,00 1.725,00 1.759,00 1.779,00
Yarım Ziynet 852,00 862,00 879,00 889,00
Çeyrek Ziynet 426,00 431,00 440,00 445,00
Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:37 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ayağını sehpaya uzatan yüzde 92 engelli gaziyi darbeden 3 kişi tutuklandı
Vodafone Park'taki tarihi maç İngiliz basınında: Farklı stat, aynı hikaye İstanbul Havalimanı daimi hava hudut kapısı olarak ilan edildi Kırmızı ete yüzde 20 zam yolda!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 14:03:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altın fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]