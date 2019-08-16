Altın fiyatları
1 saat önce
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 269,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.794,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:43 Kaynak: AA
'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 269,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.794,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|
|PERŞEMBE
|
|CUMA
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|272,10
|272,30
|269,00
|269,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.793,00
|1.814,00
|1.773,00
|1.794,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|248,00
|252,00
|245,00
|249,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.752,00
|1.772,00
|1.732,00
|1.752,00
|Yarım Ziynet
|876,00
|886,00
|866,00
|876,00
|Çeyrek Ziynet
|438,00
|443,00
|433,00
|438,00
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