Altın fiyatları
1 saat önce
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 277,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.845,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:32 Kaynak: AA
'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 277,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.845,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|
|PAZARTESİ
|
|SALI
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|271,00
|271,20
|276,80
|277,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.786,00
|1.807,00
|1.824,00
|1.845,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|247,00
|251,00
|252,50
|256,50
|Lira(Tam) Ziynet
|1.745,00
|1.765,00
|1.783,00
|1.803,00
|Yarım Ziynet
|873,00
|883,00
|891,00
|901,00
|Çeyrek Ziynet
|436,00
|441,00
|446,00
|451,00
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