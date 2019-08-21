Altın fiyatları
1 saat önce
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 275,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.837,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:44 Kaynak: AA
'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 275,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.837,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|
|SALI
|
|ÇARŞAMBA
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|277,30
|277,50
|275,50
|275,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.828,00
|1.849,00
|1.816,00
|1.837,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|253,00
|257,00
|251,00
|255,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.786,00
|1.806,00
|1.774,00
|1.794,00
|Yarım Ziynet
|893,00
|903,00
|887,00
|897,00
|Çeyrek Ziynet
|447,00
|452,00
|444,00
|449,00
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