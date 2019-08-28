Altın fiyatları
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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 288,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.919,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:54 Kaynak: AA
'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 288,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.919,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|
|SALI
|
|ÇARŞAMBA
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|286,00
|286,20
|288,00
|288,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.885,00
|1.906,00
|1.898,00
|1.919,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|261,00
|265,00
|263,00
|267,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.842,00
|1.862,00
|1.855,00
|1.875,00
|Yarım Ziynet
|921,00
|931,00
|928,00
|938,00
|Çeyrek Ziynet
|461,00
|466,00
|464,00
|469,00
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