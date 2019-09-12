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Altın fiyatları

1 saat önce

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 278,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.853,00 lira oldu.

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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 278,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.853,00 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 275,50 275,70 278,00 278,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.816,00 1.837,00 1.832,00 1.853,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 251,00 255,00 253,50 257,50
Lira(Tam) Ziynet 1.774,00 1.794,00 1.790,00 1.810,00
Yarım Ziynet 887,00 897,00 895,00 905,00
Çeyrek Ziynet 444,00 449,00 448,00 453,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:32 Kaynak: AA
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