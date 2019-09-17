İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 276 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.839 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: