Son Dakika Haberleri: Altın fiyatları
Son Dakika Ekonomi Haber

Altın fiyatları

8 dakika önce

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 275,2 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.833 lira oldu.

Altın fiyatları, System.String[]

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 275,2 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.833 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 275,60 275,80 275,00 275,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.816,00 1.837,00 1.812,00 1.833,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 251,00 255,00 251,00 255,00
Lira(Tam) Ziynet 1.775,00 1.795,00 1.771,00 1.791,00
Yarım Ziynet 888,00 898,00 886,00 896,00
Çeyrek Ziynet 444,00 449,00 443,00 448,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TEKNOFEST İstanbul ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor
Altın güne düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Suudi Arabistan, geçici olarak durdurulan petrol üretiminin yeniden başlatıldığını açıkladı Adnan Oktar'ın savunması: Dekolteli hanımların da Müslüman olduğunu göstermek istiyordum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 12:41:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altın fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]