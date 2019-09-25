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Altın fiyatları

1 saat önce

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 280,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.869,00 lira oldu.

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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 280,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.869,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:


SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 277,60 277,80 280,40 280,60
Cumhuriyet Ata Lira 1.829,00 1.850,00 1.848,00 1.869,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 253,00 257,00 256,00 260,00
Lira(Tam) Ziynet 1.788,00 1.808,00 1.806,00 1.826,00
Yarım Ziynet 894,00 904,00 903,00 913,00
Çeyrek Ziynet 447,00 452,00 452,00 457,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:24 Kaynak: AA
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