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Altın fiyatları

50 dakika önce

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 282,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.881,00 lira oldu.

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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 282,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.881,00 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:


SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 280,80 281,00 282,20 282,40
Cumhuriyet Ata Lira 1.850,00 1.871,00 1.860,00 1.881,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 256,00 260,00 257,50 261,50
Lira(Tam) Ziynet 1.808,00 1.828,00 1.817,00 1.837,00
Yarım Ziynet 904,00 914,00 909,00 919,00
Çeyrek Ziynet 452,00 457,00 454,00 459,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:36 Kaynak: AA
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