İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

İstanbul Kapalıçarşı 'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 272,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.815,00 lira oldu.

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