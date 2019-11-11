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Altın fiyatları

7 saat önce

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 272,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.815,00 lira oldu.

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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 272,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.815,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 271,70271,90 272,20272,40
Cumhuriyet Ata Lira 1.791,001.812,00 1.794,001.815,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 247,80251,80 248,00252,00
Lira(Tam) Ziynet 1.750,001.770,00 1.753,00 1.773,00
Yarım Ziynet 875,00885,00 877,00 887,00
Çeyrek Ziynet 438,00443,00

 439,00 444,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:38 Kaynak: AA
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