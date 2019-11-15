Son Dakika Haberleri: Altın fiyatları
Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları - Son Dakika Ekonomi

Altın fiyatları

6 saat önce

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 271,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.808,00 lira oldu.

Altın fiyatları, System.String[]

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 271,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.808,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 271,60271,80271,10271,30
Cumhuriyet Ata Lira 1.790,001.811,001.787,00 1.808,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 247,70251,70247,25 251,25
Lira(Tam) Ziynet 1.749,001.769,001.746,001.766,00
Yarım Ziynet 875,00885,00873,00883,00
Çeyrek Ziynet 437,00442,00436,00441,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakırköy'deki siyanür vahşetinde yürek yakan detay! Anne, kapıya kadar gelmiş
Son dakika: Siyanürlü intiharlarla ilgili konuşan İmamoğlu: İnsanlarımız sıkıntı içindeyse İstanbul görevini yapmamıştır İstanbul Karaköy'de başörtülü kıza çirkin saldırı! Saniye saniye kaydedildi İstanbul'da tedirgin eden görüntüler! Barajların doluluk oranı yüzde 39'a düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 19:11:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altın fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]