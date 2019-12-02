Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 269,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.794,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 269,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.794,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 268,80 269,00 269,00 269,20 Cumhuriyet Ata Lira 1.771,00 1.792,00 1.773,00 1.794,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 245,00 249,00 245,00 249,00 Lira(Tam) Ziynet 1.731,00 1.751,00 1.733,00 1.753,00 Yarım Ziynet 866,00 876,00 866,00 876,00 Çeyrek Ziynet 433,00 438,00 433,00 438,00

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Bakan Selçuk: Hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyaç olduğuna yönelik çalışmaları tamamladık

İBB Başkanı İmamoğlu "Şehrin en önemli riski deprem" deyip uyardı: Ürkmeli ve korkmalıyız

Uludağ'daki kayıp dağcılar için tüm ekipler seferber oldu! Son fotoğraf hayat kurtaracak

İstanbul Barajlarında alarm