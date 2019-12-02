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Altın fiyatları

6 saat önce

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 269,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.794,00 lira oldu.

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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 269,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.794,00 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 268,80 269,00 269,00 269,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.771,00 1.792,00 1.773,00 1.794,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 245,00 249,00 245,00 249,00
Lira(Tam) Ziynet 1.731,00 1.751,00 1.733,00 1.753,00
Yarım Ziynet 866,00 876,00 866,00 876,00
Çeyrek Ziynet 433,00 438,00 433,00 438,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:32 Kaynak: AA
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