Son Dakika Haberleri: Altın fiyatları
Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları - Son Dakika Ekonomi

Altın fiyatları

6 saat önce

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 273,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.820,00 lira oldu.

Altın fiyatları, System.String[]

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 273,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.820,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 272,80 273,00 273,00 273,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.798,00 1.819,00 1.799,00 1.820,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 249,00 253,00 249,00 253,00
Lira(Tam) Ziynet 1.757,00 1.777,00 1.758,00 1.778,00
Yarım Ziynet 878,00 888,00 879,00 889,00
Çeyrek Ziynet 439,00 444,00 440,00 445,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Benzeri 13 milyon dolara satılan 4 bin yıllık ana tanrıça heykeli ele geçirildi
İmamoğlu: Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy tramvay hattı 2020 sonunda bitecek Ümit Akbulut, Felipe Melo'nun İstanbul'a geleceğini açıkladı İmamoğlu'ndan trafik konusunda kendisini eleştiren AK Partili Tevfik Göksu'ya: Cevap vermeme gerek yok

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 19:21:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altın fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]