Altın fiyatları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları - Son Dakika Ekonomi

Altın fiyatları

7 saat önce

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 274,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.830,00 lira oldu.

Altın fiyatları, System.String[]

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 274,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.830,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 273,60 273,80 274,50 274,70
Cumhuriyet Ata Lira 1.803,00 1.824,00 1.809,00 1.830,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 250,00 254,00 250,50 254,50
Lira(Tam) Ziynet 1.762,00 1.782,00 1.768,00 1.788,00
Yarım Ziynet 881,00 891,00 884,00 894,00
Çeyrek Ziynet 440,00 445,00 442,00 447,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP, İstanbul İl Başkanlığı için yeni bir bina satın aldı
Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da aralık ayında kar yağması düşük ihtimal Hastanede tavandan düşen şahıs şaşkınlık yarattı İBB hizmetlerine yüzde 15 zam! 2020'de geçerli olacak

Son Dakika Haberleri
19:20 Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği 17. Girişimcilik Günleri - Son Dakika Ekonomi
18:40 Borsada değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:40 Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi
18:38 Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:34 Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi
18:14 Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası Borsa İstanbul rekor kırdı - Son Dakika Ekonomi
17:59 İBB hizmetlerine yüzde 15 zam! 2020'de geçerli olacak - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 19:40:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Altın fiyatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]