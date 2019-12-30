Altın fiyatları - Son Dakika
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Altın fiyatları

6 saat önce

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 289,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.929,00 lira oldu.

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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 289,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.929,00 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:


CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 289,30 289,50 289,50 289,70
Cumhuriyet Ata Lira 1.907,00 1.928,00 1.908,00 1.929,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 264,00 268,00 264,00 268,00
Lira(Tam) Ziynet 1.863,00 1.883,00 1.865,00 1.885,00
Yarım Ziynet 932,00 942,00 932,00 942,00
Çeyrek Ziynet 466,00 471,00 466,00 471,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:42 Kaynak: AA
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